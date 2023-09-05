Аксинья Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федор Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Семёнович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Семёнович
Смерть
Неизвестно