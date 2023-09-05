Аксинья Панфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федор Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Семёнович

Каблучки, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Семёнович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Семёнович

Каблучки, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Семёнович

Смерть
Неизвестно
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