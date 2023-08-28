Карлова (Плохих) Анна Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Плохих Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1875
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
17.01.1879
Дочь: Целых Акилина Никитина
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Григорьева Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Чурсина Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
05.04.1885
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
05.08.1886
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
06.08.1887
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
17.06.1889
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
26.07.1890
Дочь: Мертворожденная
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
03.08.1891
Дочь: Рублева Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
28.10.1893
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Рождение ребёнка
13.03.1896
Дочь: Павлова Дарья Никитина
Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов
Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно