Карлова (Плохих) Анна Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Плохих) Анна Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плохих Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1875

Сын: Карлов Георгий Никитин

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.01.1879

Дочь: Целых Акилина Никитина

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Григорьева Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Чурсина Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.1885

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Карлов Емельян Никитин

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.08.1887

Сын: Карлов Митрофан Никитин

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1890

Дочь: Мертворожденная

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1891

Дочь: Рублева Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.10.1893

Сын: Карлов Арсений Никитов

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.03.1896

Дочь: Павлова Дарья Никитина

Отец ребёнка: Карлов Никита Федотов

Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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