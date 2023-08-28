Павлова (Карлова) Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Карлова) Дарья Никитина

Место рождения

Россия

Дата рождения

13.03.1896

Дата смерти

13.01.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1896

Отец: Карлов Никита Федотов

Мать: Карлова Анна Ермолаева

Россия
Рождение ребёнка
24.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Тихон Петров

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
13.01.1989
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