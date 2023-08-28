Павлова (Карлова) Дарья Никитина
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.03.1896
Дата смерти13.01.1989
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1896
Отец: Карлов Никита Федотов
Мать: Карлова Анна Ермолаева
Россия
Рождение ребёнка
24.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Тихон Петров
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
13.01.1989