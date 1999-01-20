Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна

Место рождения

с. Мокапсе Краснодарский край

Дата рождения

19.04.1904

Дата смерти

20.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Мокапсе Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.12.1924

Дочь: Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна

Отец ребёнка: Караяниди Савва Георгиевич

п. Лазаревское, Туапсинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.11.1926

Дочь: Караяниди-Мустакиди Елена Савельевна

Отец ребёнка: Караяниди Савва Георгиевич

Рождение ребёнка
28.09.1930

Сын: Караяниди Георгий Савельевич

Отец ребёнка: Караяниди Савва Георгиевич

Смерть
20.01.1999
п. Лазаревское Краснодарский край
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