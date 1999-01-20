Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна
Место рожденияс. Мокапсе Краснодарский край
Дата рождения19.04.1904
Дата смерти20.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1924
Дочь: Караяниди-Онуфриади Галина Савельевна
Отец ребёнка: Караяниди Савва Георгиевич
п. Лазаревское, Туапсинский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.11.1926
Дочь: Караяниди-Мустакиди Елена Савельевна
Отец ребёнка: Караяниди Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
28.09.1930
Сын: Караяниди Георгий Савельевич
Отец ребёнка: Караяниди Савва Георгиевич
Смерть
20.01.1999
п. Лазаревское Краснодарский край