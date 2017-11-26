Караяниди-Мустакиди Елена Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1926
Дата смерти26.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1926
Рождение ребёнка
02.06.1951
Дочь: Мустакиди-Варельджан Елена Васильевна
Отец ребёнка: Мустакиди Василий Панаётович
Рождение ребёнка
01.04.1955
Дочь: Мустакиди-Смоляк Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мустакиди Василий Панаётович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варельджан Елена Васильевна
Отец ребёнка: Мустакиди Василий Панаётович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2017