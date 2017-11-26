Караяниди-Мустакиди Елена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караяниди-Мустакиди Елена Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1926

Дата смерти

26.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1926

Отец: Караяниди Савва Георгиевич

Мать: Андриади-Караяниди Ирина Анастасьевна

Рождение ребёнка
02.06.1951

Дочь: Мустакиди-Варельджан Елена Васильевна

Отец ребёнка: Мустакиди Василий Панаётович

Рождение ребёнка
01.04.1955

Дочь: Мустакиди-Смоляк Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мустакиди Василий Панаётович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варельджан Елена Васильевна

Отец ребёнка: Мустакиди Василий Панаётович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустакиди Василий Панаётович

Смерть
26.11.2017
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