Фаткуллина Суфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллина Суфия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Фаткуллин Рустам

Отец ребёнка: Фаткуллин Митхат

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Идара

Отец ребёнка: Фаткуллин Митхат

Рождение ребёнка
1961

Сын: Фаткуллин Дамир

Отец ребёнка: Фаткуллин Митхат

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Рауфа

Отец ребёнка: Фаткуллин Митхат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаткуллин Митхат

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