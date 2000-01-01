Фаткуллина Суфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Фаткуллин Рустам
Отец ребёнка: Фаткуллин Митхат
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Идара
Отец ребёнка: Фаткуллин Митхат
Рождение ребёнка
1961
Сын: Фаткуллин Дамир
Отец ребёнка: Фаткуллин Митхат
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Рауфа
Отец ребёнка: Фаткуллин Митхат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаткуллин Митхат