Фаткуллин Рустам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаткуллин Рустам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Фаткуллин Митхат

Мать: Фаткуллина Суфия

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