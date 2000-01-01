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(Фаткуллина) Идара
(Фаткуллина) Идара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Фаткуллин Митхат
1930 г.р.
Мать
Фаткуллина Суфия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Фаткуллин Митхат
Мать:
Фаткуллина Суфия
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