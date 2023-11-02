Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Петр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Максимович
Смерть
После 1825