Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Около 1768 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1786 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Петр Максимович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Максимович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Петр Максимович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Петр Максимович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Максимович

Смерть
После 1825
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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