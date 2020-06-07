Мухамадиева (Поминчук) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.02.1935
Дата смерти07.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1935
Бракосочетание
20.03.1959
Рождение ребёнка
02.10.1959
Сын: Мухамадиев Ибрагим Фахразыевич
Отец ребёнка: Мухамадиев Фахразый Галиевич
Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
25.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамадиев Фахразый Галиевич
Смерть
07.06.2020
Москва, город федерального значения Москва