Мухамадиева (Поминчук) Надежда Михайловна 16.02.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухамадиева (Поминчук) Надежда Михайловна

Место рождения

Белокоровичи, Житомирська область

Дата рождения

16.02.1935

Дата смерти

07.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1935

Отец: Поминчук Михаил Лукич

Мать: Поминчук (Юркевич) Анастасия Васильевна

Белокоровичи, Житомирська область
Бракосочетание
20.03.1959

Муж: Мухамадиев Фахразый Галиевич

Белокоровичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
02.10.1959

Сын: Мухамадиев Ибрагим Фахразыевич

Отец ребёнка: Мухамадиев Фахразый Галиевич

Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
25.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамадиев Фахразый Галиевич

Белокоровичи, Житомирська область
Смерть
07.06.2020
Москва, город федерального значения Москва

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