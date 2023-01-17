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Шувалов Леонтий Калинникович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

23.10.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шувалов Калинник

Мать: Шувалова жена Калинника

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1849

Сын: Шувалов Никита Леонтьевич

Мать ребёнка: Шувалова Акилина Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1851

Сын: Шувалов Меркурий Леонтьевич

Мать ребёнка: Шувалова Акилина Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1855

Сын: Шувалов Егор Леонтьевич

Мать ребёнка: Шувалова Акилина Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувалова Акилина Васильевна

Смерть
23.10.1895
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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