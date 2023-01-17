Шувалов Леонтий Калинникович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти23.10.1895
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шувалов Калинник
Мать: Шувалова жена Калинника
Рождение ребёнка
20.05.1849
Сын: Шувалов Никита Леонтьевич
Мать ребёнка: Шувалова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.1851
Сын: Шувалов Меркурий Леонтьевич
Мать ребёнка: Шувалова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1855
Мать ребёнка: Шувалова Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1895