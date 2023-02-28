Шувалов Калинник
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шувалов Иван Калинникович
Мать ребёнка: Шувалова жена Калинника
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шувалов Леонтий Калинникович
Мать ребёнка: Шувалова жена Калинника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Аввакум Калинникович
Мать ребёнка: Шувалова жена Калинника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шувалова жена Калинника
Смерть
Неизвестно