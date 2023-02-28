Шувалов Калинник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалов Калинник

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шувалов Иван Калинникович

Мать ребёнка: Шувалова жена Калинника

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шувалов Леонтий Калинникович

Мать ребёнка: Шувалова жена Калинника

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Аввакум Калинникович

Мать ребёнка: Шувалова жена Калинника

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувалова жена Калинника

Смерть
Неизвестно
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