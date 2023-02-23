Шувалова жена Калинника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова жена Калинника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шувалов Иван Калинникович

Отец ребёнка: Шувалов Калинник

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шувалов Леонтий Калинникович

Отец ребёнка: Шувалов Калинник

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Аввакум Калинникович

Отец ребёнка: Шувалов Калинник

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Калинник

Смерть
Неизвестно
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