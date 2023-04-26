Шувалова Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШувалова Акилина Васильевна

Шувалова Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

02.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1849

Сын: Шувалов Никита Леонтьевич

Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Калинникович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1851

Сын: Шувалов Меркурий Леонтьевич

Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Калинникович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1855

Сын: Шувалов Егор Леонтьевич

Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Калинникович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Леонтий Калинникович

Смерть
02.12.1892
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close