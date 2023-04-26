Шувалова Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти02.12.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1849
Сын: Шувалов Никита Леонтьевич
Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Калинникович
Рождение ребёнка
17.11.1851
Сын: Шувалов Меркурий Леонтьевич
Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Калинникович
Рождение ребёнка
10.04.1855
Отец ребёнка: Шувалов Леонтий Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1892