Мамаева (Кротова) Ольга Андриановна
Место рождения
Дата рождения06.07.1897 ст.
Дата смертиОколо 10.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1919
Дочь: Хорошавина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.12.1921
Дочь: Данилова Инна Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1938
Дочь: Заболотская Эльза Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 10.04.1983