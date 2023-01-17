Мамаева (Кротова) Ольга Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Кротова) Ольга Андриановна

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Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.07.1897 ст.

Дата смерти

Около 10.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1897 ст.

Отец: Кротов Андриан Яковлевич

Мать: Кротова Федосия Меркульевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.10.1919

Дочь: Хорошавина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.12.1921

Дочь: Данилова Инна Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.01.1938

Дочь: Заболотская Эльза Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Гений Алексеевич

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Алексей Алексеевич

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Алексей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 10.04.1983
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