Мамаев Гений Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамаева Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Александр Гениевич
Мать ребёнка: Мамаева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Евгения
Смерть
Неизвестно