Мамаев Гений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Гений Алексеевич

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Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Алексей Алексеевич

Мать: Мамаева Ольга Андриановна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаева Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Александр Гениевич

Мать ребёнка: Мамаева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Евгения

Смерть
Неизвестно
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