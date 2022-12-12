Кротов Андриан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1859 ст.
Рождение ребёнка
05.01.1893 ст.
Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна
Рождение ребёнка
13.10.1895 ст.
Дочь: Мария Андриановна
Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна
Рождение ребёнка
06.07.1897 ст.
Дочь: Мамаева Ольга Андриановна
Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна
Рождение ребёнка
07.11.1902
Сын: Кротов Василий Андрианович
Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андриановна
Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
заведующий библиотекой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно