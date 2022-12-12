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Кротов Андриан Яковлевич

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Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

22.08.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1859 ст.

Отец: Кротов Яков Степанович

Мать: Мамаева Параскева Лаврентиевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.01.1893 ст.

Сын: Кротов Иван Андрианович

Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1895 ст.

Дочь: Мария Андриановна

Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1897 ст.

Дочь: Мамаева Ольга Андриановна

Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.11.1902

Сын: Кротов Василий Андрианович

Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Андриановна

Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кротов Фёдор Андрианович

Мать ребёнка: Кротова Федосия Меркульевна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Федосия Меркульевна

Работа или профессия
Неизвестно
заведующий библиотекой
Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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