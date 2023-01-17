Гранстрем (Кузнецова) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранстрем (Кузнецова) Вера Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1937

Сын: Гранстрем Константин Олегович

Отец ребёнка: Гранстрем Олег Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранстрем Олег Константинович

Смерть
Неизвестно
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