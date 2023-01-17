Гранстрем (Кузнецова) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1937
Сын: Гранстрем Константин Олегович
Отец ребёнка: Гранстрем Олег Константинович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно