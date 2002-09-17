Гранстрем Константин Олегович
Место рождения
Дата рождения11.11.1937
Дата смерти17.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937
Рождение ребёнка
20.03.1969
Сын: Гранстрем Олег Константинович
Мать ребёнка: Гранстрем Людмила Борисовна
Рождение ребёнка
20.03.1969
Сын: Гранстрем Олег Констрантинович
Мать ребёнка: Гранстрем Людмила Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2002