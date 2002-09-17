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Гранстрем Константин Олегович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.11.1937

Дата смерти

17.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937

Отец: Гранстрем Олег Константинович

Мать: Гранстрем Вера Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1969

Сын: Гранстрем Олег Константинович

Мать ребёнка: Гранстрем Людмила Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1969

Сын: Гранстрем Олег Констрантинович

Мать ребёнка: Гранстрем Людмила Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранстрем Людмила Борисовна

Смерть
17.09.2002
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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