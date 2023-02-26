Евдокия (Ананьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия (Ананьева)

Евдокия (Ананьева)

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

22.12.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Капитанов Иван Илларионов

Мать: Мария (Матрона) Фёдорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.10.1844

Муж: Захарий Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1853

Дочь: Дария Захарова

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1856

Дочь: Татьяна Захарова

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1859

Сын: Иоанн Захаров

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1861

Сын: Стефан Захаров

Отец ребёнка: Захарий Миронов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.12.1871
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close