Евдокия (Ананьева)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1824
Дата смерти22.12.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.10.1844
Муж: Захарий Миронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1853
Дочь: Дария Захарова
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
07.01.1856
Дочь: Татьяна Захарова
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
30.05.1859
Сын: Иоанн Захаров
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Рождение ребёнка
25.11.1861
Сын: Стефан Захаров
Отец ребёнка: Захарий Миронов
Смерть
22.12.1871