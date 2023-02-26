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Капитанов Иван Илларионов

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

22.05.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Илларион Трофимов

Мать: Агафия Никифорова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1824

Сын: Капитанов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Мария (Матрона) Фёдорова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия (Ананьева)

Мать ребёнка: Мария (Матрона) Фёдорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Матрона) Фёдорова

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
22.05.1847
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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