Капитанов Иван Илларионов
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смерти22.05.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Илларион Трофимов
Мать: Агафия Никифорова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1824
Мать ребёнка: Мария (Матрона) Фёдорова
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия (Ананьева)
Мать ребёнка: Мария (Матрона) Фёдорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария (Матрона) Фёдорова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
22.05.1847
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.