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Долгоруков Иван Михайлович

Место рождения

Малоярославец Первый, Одеська область

Дата рождения

Около 1531

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1496 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1531

Отец: Долгоруков Михаил Владимирович

Мать: не указана

Малоярославец Первый, Одеська область
(Птица Птицын Долгоруков)
Место жительства
1550
Москва, город федерального значения Москва
Сын боярский III статьи, отчислен в столичное дворянство
Бракосочетание
Около 1552

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Жена: вдова Захара Безобразова
Военная служба
1558
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Городовой воевода на Себеже. Послух в данной княгиги В. Ушатой в Симонов монастыpь
Работа или профессия
1565
Москва, город федерального значения Москва
Душепpиказчик Д.Г. Фомина-Квашнина на земли в Московском и Пеpеславском уездах
Работа или профессия
1579
Москва, город федерального значения Москва
Служил в Москве на Земском Дворе, у суда в Разбойной избе и по палатам
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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