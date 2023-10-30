Долгоруков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1531
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1531
Отец: Долгоруков Михаил Владимирович
Мать: не указана
(Птица Птицын Долгоруков)
Место жительства
1550
Сын боярский III статьи, отчислен в столичное дворянство
Бракосочетание
Около 1552
Жена: не указана
Жена: вдова Захара Безобразова
Военная служба
1558
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Городовой воевода на Себеже. Послух в данной княгиги В. Ушатой в Симонов монастыpь
Работа или профессия
1565
Душепpиказчик Д.Г. Фомина-Квашнина на земли в Московском и Пеpеславском уездах
Работа или профессия
1579
Служил в Москве на Земском Дворе, у суда в Разбойной избе и по палатам
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно