село Малоярославец Первый, село Малоярославец Первый, Одеська область (на 2018) — Familio

Малоярославец Первый

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
340Малоярославец 1-й (Киргиз, Виттенберг), нем. кол.в балке Киргизе и при колодцах.11591578567Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Малоярославецкая волость
169. Малоярославец 1-й (Посталь), колония немцев, при урочище Шамлауте, дворов 167, жителей 1570, в. вр. (уездный город в 110 верстах), церковь лютеранская, школа, 3 лавк Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17568Малоярославець Першийселор-н Тарутинськийсільрада Ярівська
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