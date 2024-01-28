Груздева Феврония Никаноровна
Место рождения
Дата рождения1809 или 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 или 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.1847
Рождение ребёнка
20.07.1852
Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Груздева) Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно