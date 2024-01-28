Груздева Феврония Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздева Феврония Никаноровна

Груздева Феврония Никаноровна

Место рождения

Деменовка, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1809 или 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 или 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Деменовка, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
21.09.1847

Муж: Груздев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
20.07.1852

Сын: Груздев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Груздева) Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Груздев Алексей Александрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.