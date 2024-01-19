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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О Баландине Аристархе Степановиче, крестьянине дер. Листово Афанасьевской волости, Шуйского уезда Владимирской губ. 6 октября 1901 - 17 января 1902 г. 1901–1902 гг. // Го Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5568Аистово, д. вл.при колодцах.101032141139Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
865. Аистова, деревня бывшая владельческая, дворов 44, жителей 262, красильня
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
6504Аистово деревня27344113116
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
589207Аистоводеревня56°54'41°32'O-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24633412121д Аистоводеревня