Мусихина Халида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусихина Ранетта Васильена
Отец ребёнка: Мусихин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусихин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мусихин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусихин Альберт Васильевич
Отец ребёнка: Мусихин Василий