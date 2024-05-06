Мусихин Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусихин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусихина Ранетта Васильена

Мать ребёнка: Мусихина Халида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Мусихина Халида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусихин Альберт Васильевич

Мать ребёнка: Мусихина Халида

Смерть
Неизвестно

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