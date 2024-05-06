Мусихин Альберт Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусихин Василий
Мать: Мусихина Халида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маракулина Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусихина Арина Альбертовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.2009
Дочь: Мусихина Алина Альбертовна
Мать ребёнка: Маракулина Светлана Михайловна