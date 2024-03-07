Смирнова (Жданова) Аскитрия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Жданова) Аскитрия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1933

Дочь: Балашова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Фолева Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей

Смерть
Неизвестно
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