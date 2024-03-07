Смирнова (Жданова) Аскитрия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1933
Дочь: Балашова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Фолева Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей
Смерть
Неизвестно