Смирнов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1933
Дочь: Балашова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова Фолева Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна
Смерть
Неизвестно