Смирнов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1933

Дочь: Балашова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова Фолева Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Аскитрия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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