Смирнов Вячеслав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Екатерина
Смерть
Неизвестно