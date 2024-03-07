Смирнов Вячеслав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Алексей

Мать: Смирнова Аскитрия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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