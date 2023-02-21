Литвинова (Бондарева) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Бондарева) Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1888

Муж: Литвинов Дмитрий

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
жених - Островного поселка казак Дмитрий Яковлев Литвинов, 24 года, невеста - того же посёлка казачья дочь девица Анна Кузьмина Бондарева, 16 лет и 9 месяцев, оба православные, первым браком.
Рождение ребёнка
14.04.1891

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.01.1894

Сын: Литвинов Иван

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Литвинов Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий

Рождение ребёнка
18.08.1898

Дочь: Коханова Софья

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.05.1906

Дочь: Кузнецова Пелагея

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Семен

Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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