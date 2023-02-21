Литвинова (Бондарева) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1888
Муж: Литвинов Дмитрий
жених - Островного поселка казак Дмитрий Яковлев Литвинов, 24 года, невеста - того же посёлка казачья дочь девица Анна Кузьмина Бондарева, 16 лет и 9 месяцев, оба православные, первым браком.
Рождение ребёнка
14.04.1891
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий
Рождение ребёнка
11.01.1894
Сын: Литвинов Иван
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Литвинов Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий
Рождение ребёнка
18.08.1898
Дочь: Коханова Софья
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий
Рождение ребёнка
03.05.1906
Дочь: Кузнецова Пелагея
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Семен
Отец ребёнка: Литвинов Дмитрий
Смерть
Неизвестно