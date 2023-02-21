Литвинов Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Литвинов Дмитрий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Литвинов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Смерть
1961