Литвинов Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Степан Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Литвинов Дмитрий

Мать: Литвинова Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1922

Сын: Литвинов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Литвинов Иван Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Смерть
1961
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