Полозок (Картавченко) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозок (Картавченко) Галина Николаевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

20.01.1955

Дата смерти

19.06.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1945 г.р.

Дети

1974 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955

Отец: не указан

Мать: Картавченко Зинаида Тихоновна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
04.08.1973

Муж: Полозок Виктор Фёдорович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.03.1974

Дочь: Бормотова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Полозок Виктор Фёдорович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полозок Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полозок Виктор Фёдорович

Смерть
19.06.2021
Омск, город Омск, Омская область
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