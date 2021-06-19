Полозок (Картавченко) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1955
Дата смерти19.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1955
Отец: не указан
Бракосочетание
04.08.1973
Рождение ребёнка
28.03.1974
Дочь: Бормотова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Полозок Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полозок Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полозок Виктор Фёдорович
Смерть
19.06.2021