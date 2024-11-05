Федосей Фирсович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосей Фирсович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Фирс Алексеевич

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анахина Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Анахин Ефрем Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Федосеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Анахин Зот Федосьевич (Федосеевич)

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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