Федосей Фирсович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Фирс Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анахина Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Федосеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Анахин Зот Федосьевич (Федосеевич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно