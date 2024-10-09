Анахин Зот Федосьевич (Федосеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анахин Зот Федосьевич (Федосеевич)

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Федосей Фирсович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1874

Жена: Анахина (Саутина) Василиса (Васса) Арефьевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Анахин Григорий Зотович

Мать ребёнка: Анахина (Саутина) Василиса (Васса) Арефьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Анахин Прокопий Зотович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Анахин Сергей Зотович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Анахина) Евдокия (Авдотья) Зотовна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Анахин Козьма (Кузьма) Зотович

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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