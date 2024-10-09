Анахин Зот Федосьевич (Федосеевич)
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Федосей Фирсович
Мать: не указана
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Анахина (Саутина) Василиса (Васса) Арефьевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Анахина) Евдокия (Авдотья) Зотовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Анахин Козьма (Кузьма) Зотович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно