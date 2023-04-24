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Аллекс Валерий Викторович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Аллекс Виктор

Мать: Аллекс Ольга

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Информация из Книги Памяти СОШ № 1 города Уфы, где он обучался до ВОВ
Образование
01.09.1928
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Поступил в 1 класс. Школа № 1 города Уфы. В 1927 году школа именуется "Опытная школа БНКПроса", тип школы - девятилетка. В тот момент в ней обучалось 366 учащихся. Адрес школы: Уфа, Аксакова, дом 51
Образование
1933
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Продолжает обучение в школе № 1, которая переименвана в Образцовую среднюю школу. Адрес школы: Уфа, Аксакова, дом 61
Образование
01.09.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Поступил на учебу в Ленинградский Электро-Механический институт
Образование
1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
окончание 10 класса
Военная служба
30.11.1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Предположительно участвовал в совестко-финской войне
Смерть
1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: Пропал без вести во время второй Мировой Войны
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