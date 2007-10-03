Висторовских (Панкова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1926
Дата смерти03.10.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1926
Отец: Панков Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1951
Сын: Висторовских Евгений
Отец ребёнка: Висторовских Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Висторовских Илья
Смерть
03.10.2007