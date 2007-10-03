Висторовских (Панкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висторовских (Панкова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1926

Дата смерти

03.10.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1926

Отец: Панков Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1951

Сын: Висторовских Евгений

Отец ребёнка: Висторовских Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Висторовских Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Висторовских Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Висторовских Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висторовских Илья

Смерть
03.10.2007
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