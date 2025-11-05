Висторовских ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Висторовских ?

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Висторовских Илья05.07.1924 г.р.
Мать
Висторовских (Панкова) Анастасия (Стюра)19.10.1926 г.р.
Супруги
Висторовских ?Неизвестно г.р.
Дети
Висторовских ?Неизвестно г.р.
Родионова (Висторовских) ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Висторовских Илья

Мать: Висторовских (Панкова) Анастасия (Стюра)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висторовских ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова (Висторовских) ?

Мать ребёнка: Висторовских ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висторовских ?

Мать ребёнка: Висторовских ?

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