Висторовских ?
мужской, родился Неизвестно
ОтецВисторовских Илья05.07.1924 г.р.
МатьВисторовских (Панкова) Анастасия (Стюра)19.10.1926 г.р.
Супруги
Висторовских ?Неизвестно г.р.
Дети
Висторовских ?Неизвестно г.р.
Родионова (Висторовских) ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Висторовских ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова (Висторовских) ?
Мать ребёнка: Висторовских ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висторовских ?
Мать ребёнка: Висторовских ?