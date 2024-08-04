Зарембо Анна Фомична
Место рожденияЗаселиха, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.
Дочь: Зарембо Матрёна Антоновна
Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович
Рождение ребёнка
20.08.1902 ст.
Дочь: Зарембо Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович
Рождение ребёнка
29.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович
Рождение ребёнка
10.04.1909
Сын: Зарембо Алексей Антонович
Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович
Рождение ребёнка
16.02.1914 ст.
Дочь: Зарембо Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1923
Сын: Зарембо Василий Антонович
Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович
Смерть
Неизвестно