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Зарембо Анна Фомична

Место рождения

Заселиха, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Муж: Зарембо Антон Степанович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.

Дочь: Зарембо Матрёна Антоновна

Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1902 ст.

Дочь: Зарембо Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1905 ст.

Сын: Зарембо Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1909

Сын: Зарембо Алексей Антонович

Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.

Сын: Зарембо Яков Антонович

Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1914 ст.

Дочь: Зарембо Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1923

Сын: Зарембо Василий Антонович

Отец ребёнка: Зарембо Антон Степанович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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