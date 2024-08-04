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Зарембо Антон Степанович

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Зарембо Степан Кириллович

Мать: Зарембо Евдокия Николаевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Жена: Зарембо Анна Фомична

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.

Дочь: Зарембо Матрёна Антоновна

Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1902 ст.

Дочь: Зарембо Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1905 ст.

Сын: Зарембо Фёдор Антонович

Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1909

Сын: Зарембо Алексей Антонович

Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.

Сын: Зарембо Яков Антонович

Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1914 ст.

Дочь: Зарембо Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1923

Сын: Зарембо Василий Антонович

Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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