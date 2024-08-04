Зарембо Антон Степанович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Жена: Зарембо Анна Фомична
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1899 ст.
Дочь: Зарембо Матрёна Антоновна
Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична
Рождение ребёнка
20.08.1902 ст.
Дочь: Зарембо Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична
Рождение ребёнка
29.12.1905 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична
Рождение ребёнка
10.04.1909
Сын: Зарембо Алексей Антонович
Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична
Рождение ребёнка
16.02.1914 ст.
Дочь: Зарембо Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична
Рождение ребёнка
10.06.1923
Сын: Зарембо Василий Антонович
Мать ребёнка: Зарембо Анна Фомична
Смерть
Неизвестно