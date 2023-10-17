Ситникова Катерина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович
Рождение ребёнка
?.08.1850
Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ситников Прокопий Елисеевич
Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Елисеевна
Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Маримьяна Елисеевна
Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно