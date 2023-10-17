Ситникова Катерина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Катерина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ситников Захар Елисеевич

Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович

Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Ситников Федот Елисеевич

Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ситников Прокопий Елисеевич

Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Елисеевна

Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Маримьяна Елисеевна

Отец ребёнка: Ситников Елисей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Елисей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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