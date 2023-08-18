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Ситников Елисей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ситников Петр Семенович

Мать: Ситникова Настасья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ситников Захар Елисеевич

Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна

Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Ситников Федот Елисеевич

Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ситников Прокопий Елисеевич

Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Елисеевна

Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Маримьяна Елисеевна

Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Катерина Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно