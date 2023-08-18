Ситников Елисей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна
Рождение ребёнка
?.08.1850
Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ситников Прокопий Елисеевич
Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Елисеевна
Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Маримьяна Елисеевна
Мать ребёнка: Ситникова Катерина Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно