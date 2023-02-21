Никитин Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1855 и 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895
Сын: Никитин Алексей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895
Мать ребёнка: не указана
Скляево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно