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Никитин Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1855 и 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895

Сын: Никитин Алексей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895

Сын: Никитин Семён Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Скляево, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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