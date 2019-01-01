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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1713Скляево, сц. вл.при рч. Верейке.192051296261
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
734. Скляево Первое, сельцо бывшее владельческое, при речке Верейке, дворов 36, жителей 302, волостное правление (уездный город в 19 верстах)
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Скляево 1-е2294деревняСкляевск. 1-го.51348
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7953Скляевосело51°57'с.ш.39°02'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643444101с Скляевосело