Klipping (Glipping) Eric Christofferson — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klipping (Glipping) Eric Christofferson

Место рождения

Ålholm Castle

Дата рождения

1249

Дата смерти

22.11.1286

Пол

Мужской

Отец

1219 г.р.

Мать

Около 1230 г.р.

Жена

Около 1257 г.р.

Дети

Около 1272 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1249

Отец: Af Danmark Christopher Valdemarsen

Мать: Sambiria Av Pommern Margarethe

Ålholm Castle
Рождение ребёнка
Около 1272

Дочь: Af Danmark Richiza Eriksdatter

Мать ребёнка: Agnes

Бракосочетание
Около 11.11.1273

Жена: Agnes

Работа или профессия
Неизвестно
King of Denmark 1259 - 1286
Смерть
22.11.1286
Finderup Lade
Похороны
1286
Our Lady Cathedral
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