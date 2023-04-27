Klipping (Glipping) Eric Christofferson
Место рожденияÅlholm Castle
Дата рождения1249
Дата смерти22.11.1286
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1249
Ålholm Castle
Рождение ребёнка
Около 1272
Дочь: Af Danmark Richiza Eriksdatter
Мать ребёнка: Agnes
Бракосочетание
Около 11.11.1273
Жена: Agnes
Работа или профессия
Неизвестно
King of Denmark 1259 - 1286
Смерть
22.11.1286
Finderup Lade
Похороны
1286
Our Lady Cathedral