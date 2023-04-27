af Danmark Richiza Eriksdatter
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1272
Дата смертиОколо 27.10.1308
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1272
Отец: Klipping (glipping) Eric Christofferson
Мать: Agnes
Рождение ребёнка
Между 1291 и 1299
Дочь: Von Mecklenburg-Werle Sophie
Отец ребёнка: Von Mecklenburg Nikolaus II
Parchim, Mecklenburg Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1293
Сын: Von Mecklenburg Johann III
Отец ребёнка: Von Mecklenburg Nikolaus II
Бракосочетание
Около 1293
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 27.10.1308