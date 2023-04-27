af Danmark Richiza Eriksdatter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиaf Danmark Richiza Eriksdatter

af Danmark Richiza Eriksdatter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1272

Дата смерти

Около 27.10.1308

Пол

Женский

Отец

1249 г.р.

Мать

Около 1257 г.р.

Муж

1270 г.р.

Дети

Между 1291 и 1299 г.р.
Около 1293 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1272

Отец: Klipping (glipping) Eric Christofferson

Мать: Agnes

Рождение ребёнка
Между 1291 и 1299

Дочь: Von Mecklenburg-Werle Sophie

Отец ребёнка: Von Mecklenburg Nikolaus II

Parchim, Mecklenburg Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
Около 1293

Сын: Von Mecklenburg Johann III

Отец ребёнка: Von Mecklenburg Nikolaus II

Бракосочетание
Около 1293

Муж: Von Mecklenburg Nikolaus II

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 27.10.1308
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close