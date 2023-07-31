Щербакова (Щербакова) Акулина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Терентьева Мария Ермиловна
Отец ребёнка: Щербаков Ефим Семенович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Полякова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Щербаков Ефим Семенович
Рождение ребёнка
26.01.1910
Дочь: Кузнецова Анастасия Ермиловна
Отец ребёнка: Щербаков Ефим Семенович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Щербаков Ефим Семенович
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва