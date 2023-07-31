Щербакова (Щербакова) Акулина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Щербакова) Акулина Гавриловна

Щербакова (Щербакова) Акулина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Терентьева Мария Ермиловна

Отец ребёнка: Щербаков Ефим Семенович

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Полякова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Щербаков Ефим Семенович

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.01.1910

Дочь: Кузнецова Анастасия Ермиловна

Отец ребёнка: Щербаков Ефим Семенович

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Щербаков Ефим Семенович

Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close