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Кокшаров Яков Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокшаров Антип Филиппович

Мать: Кокшарова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
14.05.1882

Сын: Кокшаров Константин Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1886

Дочь: Кокшарова Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1888

Сын: Кокшаров Яков Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Нердва, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.09.1890

Сын: Кокшаров Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Старый Посад, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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