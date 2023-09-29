Кокшаров Яков Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1882
Сын: Кокшаров Константин Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1886
Дочь: Кокшарова Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1888
Мать ребёнка: не указана
Нердва, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.09.1890
Сын: Кокшаров Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Старый Посад, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно