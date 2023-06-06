Мяныров Бакир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Исхаков Мяныр
Мать: Мухаметева Насиха
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Бакирова Залимя
Мать ребёнка: Сагитзямала
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бакиров Гумер
Мать ребёнка: Сагитзямала
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Бакирова Баури
Мать ребёнка: Сагитзямала
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Бакирова Юзлекия
Мать ребёнка: Сагитзямала
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Бакирова Гульсылу
Мать ребёнка: Сагитзямала
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бакиров Усман
Мать ребёнка: Сагитзямала
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Бакирова Хабиб
Мать ребёнка: Сагитзямала
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бакирова Аскан
Мать ребёнка: Сагитзямала
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бакиров Хабибулла
Мать ребёнка: Сагитзямала
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бакиров Хамидулла
Мать ребёнка: Сагитзямала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагитзямала
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно