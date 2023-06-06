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Мяныров Бакир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Исхаков Мяныр

Мать: Мухаметева Насиха

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Бакирова Залимя

Мать ребёнка: Сагитзямала

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бакиров Гумер

Мать ребёнка: Сагитзямала

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Бакирова Баури

Мать ребёнка: Сагитзямала

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Бакирова Юзлекия

Мать ребёнка: Сагитзямала

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Бакирова Гульсылу

Мать ребёнка: Сагитзямала

Рождение ребёнка
1818

Сын: Бакиров Усман

Мать ребёнка: Сагитзямала

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Бакирова Хабиб

Мать ребёнка: Сагитзямала

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бакирова Аскан

Мать ребёнка: Сагитзямала

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бакиров Хабибулла

Мать ребёнка: Сагитзямала

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бакиров Хамидулла

Мать ребёнка: Сагитзямала

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуени

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагитзямала

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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